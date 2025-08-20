Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киевский режим "заметает под ковер" неудобные для себя эпизоды конфликта с Россией. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В частности, украинские власти принимают все возможные меры для того, чтобы не допустить обнародования данных о большом количестве убежденных антифашистов из разных стран мира, которые принимают участие в спецоперации на стороне России.

При этом особенно тщательно охраняется информация о случаях добровольного участия в борьбе с украинскими националистами граждан из Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран Европейского союза, которые позиционируют себя как близкие "друзья" Украины, утверждается в сообщении.

В случае попадания таких добровольцев в плен власти Киева не включают их в списки на обмен. Вместо этого они передают их странам Европы, взяв с них обязательство не раскрывать этот факт в СМИ.

Подобные действия окружения главы киевского режима Владимира Зеленского можно объяснить желанием создать у европейцев и украинцев впечатление, что все жители "так называемых цивилизованных" западных стран полностью поддерживают Украину, считают в СВР.

"Однако никакая цензура не в состоянии скрыть реальность того, что на стороне киевских нацистов, помимо украинцев, используемых режимом в качестве "расходного материала", остались лишь профессиональные наемники", – подчеркнули представители службы.

Преимущественно они являются гражданами стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Причем эти люди были доведены до крайней нищеты в результате неоколониальной политики западных глобалистов, заключили в ведомстве.

Ранее СВР обвинила оборонные предприятия Сербии в попытке "выстрела в спину" России поставками боеприпасов Украине. Служба выяснила, что для маскировки антироссийских действий используется схема с фальшивыми сертификатами и посредниками, часто странами НАТО, а также африканскими государствами.

Сербия поставляет сотни тысяч снарядов и миллион патронов, что не может быть оправдано гуманитарными соображениями, считают в СВР. Кроме того, там подчеркнули, что Россия неоднократно помогала Сербии, и напомнили о братских узах между народами.

