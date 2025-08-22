Bloomberg: переговоры РФ и США по Украине "разорваны" из-за российских требований

Фото: 123RF/vchalup

Переговоры между РФ и США по гарантиям безопасности для Украины "фактически разорваны" из-за российских требований, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Bloomberg.

По словам неназванного европейского чиновника, "разрыв" переговоров произошел из-за заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова. Также он указал на требование Москвы, чтобы любые гарантии основывались на принципе "неделимой безопасности". Это подразумевает участие и право голоса самой России. В Европе это назвали "саботажем" и попыткой превратить идею защиты Украины в "бессмысленную формальность".

В Европе опасаются, что Кремль может попытаться убедить США отказаться от гарантий безопасности для Украины и снизить уровень встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, избежав таким образом новых санкций.

В то же время сам Зеленский отверг возможность участия в гарантиях стран, которые не оказали "реальной помощи". Например, он отказался от предложения России об участии Китая.

Из-за этого дипломатическая инициатива, которая появилась после саммита на Аляске, оказалась на грани срыва из-за непримиримой позиции сторон.

Ранее Лавров обвинил Зеленского в подрыве усилий по урегулированию конфликта, заявив, что он делает это "в стиле трюков "Квартала 95". Глава МИД также указал на то, что представители европейских государств преследуют определенную цель – "перебить" повестку дня, сосредоточенную на первопричинах конфликта, и перевести ее в плоскость гарантий безопасности Украины без участия России. Добиться этого предполагается путем игнорирования российских интересов.

