CBS: США прекратили делиться разведданными по Украине с союзниками

Фото: depositphotos/erik3804

Соединенные Штаты прекратили делиться со своими партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, связанными с Украиной. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на представителей американской разведки.

По информации источников, глава национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад передала американскому разведывательному сообществу директиву, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам союзников любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной.

При этом данная директива не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной иными способами, помимо разведывательного сообщества США, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами.

Отмечается, что в разведывательный альянс "Пять глаз" также входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может изменить свою стратегию в отношении Москвы и ситуации на Украине через две недели, если станет ясно, что мирное урегулирование конфликта невозможно. Однако американский президент отказался говорить какие-либо подробности.