Боррель надеется, что Турция поможет поспособствовать завершению спецоперации на Украине

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонной беседы с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил надежду на возможность Турции оказать влияние на Россию для прекращения специальную военную операцию на Украине.

"Обсудил влияние санкций ЕС и выразил надежду, что Турция сможет использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить бессмысленную войну", – написал он в Twitter.

Боррель также отметил роль Турции в обеспечении сделки ООН по вывозу украинского зерна.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшем будущем организовать встречу на территории страны Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Турецкий лидер подчеркнул, что подобная встреча позволила бы разрешить кризис на Украине.

