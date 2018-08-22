Болтон рассказал о рычагах давления на РФ в сирийском вопросе

Фото: АР/Sebastian Scheiner

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, как, по его мнению, можно оказать давление на Россию в сирийском вопросе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как считает Болтон, Москва "завязла" в Сирии. По его словам, "фанатичная дипломатическая активность" России объясняется тем, что российская сторона пытается получить помощь для покрытия расходов на урегулирование конфликта в САР.

Вашингтон может воспользоваться этой ситуацией, чтобы добиться поддержки Москвы по ряду вопросов, отметил советник президента США. В числе основных требований Болтон назвал вывод из Сирии иранских войск.

Ранее в МИД РФ сообщили о возможной встрече Болтона и его российского коллеги Николая Патрушева до конца лета. Ожидается, что их переговоры пройдут в Женеве 23 августа.

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