Белый дом назвал условия для улучшения отношений РФ и США

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Для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном потребуется обсудить темы, вызывающие обеспокоенность. Об этом на встрече с послом России в США Анатолием Антоновым сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.

Он перечислил предполагаемые темы для разговора. Это "вмешательство" России в американские выборы 2016 года, применение химоружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.

По словам Болтона, улучшение отношения двух стран в интересах как США, так и России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что относится к России "жестко, как никто". Он пообещал ввести против РФ новые ограничительные меры, как только "она их заслужит".

При этом президент США подчеркнул, что хотел бы наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами.

Соединенные Штаты планировали ввести новые санкции против России 16 апреля в ответ на поддержку РФ сирийского правительства. Однако после обстоятельных переговоров со своими советниками Трамп распорядился отложить введение дополнительных ограничений.

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