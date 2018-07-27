В МИД РФ сообщили о возможной встрече Болтона и Патрушева до конца лета

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
В МИД России рассчитывают что встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном состоится до конца лета. Об этом сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
"Со своей стороны подтверждаем, что мы прорабатываем перспективу такой встречи", − цитирует замминистра ТАСС. Конкретные даты, как и место, еще не согласованы, пояснил Рябков. При этом он не исключил, что встреча Патрушева и Болтона "может состояться до конца лета".
Замглавы МИД России также отметил, что ранее в Белом доме встречу Болтона и Патрушева назвали "чуть ли не единственной договоренностью", которая была достигнута на саммите лидеров России и США в Хельсинки. "Оставляем за американской стороной интерпретации того, какие договоренности были достигнуты, а какие нет", − подчеркнул Рябков.
В аппарате Совбеза РФ также сообщили, что дата, место и повестка переговоров Патрушева с Болтоном пока не определены. При этом 23 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в августе Джон Болтон надеется провести встречи с Патрушевым и с "европейскими союзниками" США.
Ранее в Белом доме анонсировали новую встречу Путина и Трампа.
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