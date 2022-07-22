Жена Байдена с улыбкой отреагировала на оскорбления в адрес ее мужа

Фото: ТАСС/Zuma

Жена американского лидера Джо Байдена Джилл улыбнулась и поблагодарила незнакомого мужчину за оскорбления в адрес ее мужа.

В Сети распространилось видео, где обычный американец кричит первой леди США, что Байден – худший президент из всех, и именно он виноват в росте цен на бензин.

"Спасибо", – ответила Джилл и приветливо помахала рукой.

Ранее супруга Байдена объяснила ошибки мужа на посту президента США множеством возникших проблем. Об этом она сказала во время сбора средств для Национального комитета Демократической партии.

По ее словам, у американского лидера было много надежд и планов, однако ему пришлось решать насущные вопросы. Она напомнила, что никто не думал, что Верховный суд США отменит конституционное право на аборты. Позже никто не предполагал, что события примут такой оборот и приведут к множественным протестам.

Первая леди отметила и случаи массовых убийств с применением огнестрельному оружия. Она подчеркнула, что никто также не верил в возможность вооруженного конфликта между Украиной и Россией.