Фото: ТАСС/Zuma

Супруга Джо Байдена Джилл объяснила ошибки мужа на посту президента США множеством возникших проблем. Об этом она сказала во время сбора средств для Национального комитета Демократической партии, передает Fox News.

По ее словам, у американского лидера было много надежд и планов, однако ему пришлось решать насущные вопросы. Она напомнила, что никто не думал, что Верховный суд США отменит конституционное право на аборты. Позже никто не предполагал, что события примут такой оборот и приведут к множественным протестам.

Джилл Байден отметила и случаи массовых убийств с применением огнестрельному оружия. Первая леди Соединенных Штатов подчеркнула, что никто также не верил в возможность вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

Она добавила, что скептики прогнозируют проигрыш партии, к которой принадлежит Байден, на промежуточных выборах. Байден призвала демократов больше работать для достижения успеха.

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Байден, приняв решение довести свою войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину. По его словам, проблема Североатлантического альянса заключается в трудностях из-за санкций Байдена против России, которые поставили Европу под экономический удар.

