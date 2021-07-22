Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ по безопасности

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Делегация России покинет Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, если Украина продолжит спекулировать ложными данными о концентрации российских вооруженных вдоль границы двух стран, заявил глава делегации Константин Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах <...> используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих", – сказал он в ходе пленарного заседания.

Гаврилов отметил, что по итогам учений российские военные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации.

"Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации", – добавил российский дипломат.

Также Гаврилов подчеркнул, что Москва осуждает "кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса" и выступает за мирное урегулирование конфликта на основе минских договоренностей при диалоге украинских властей с руководством ДНР и ЛНР.

"Призываем к этому и других", – заключил Гаврилов.

Ранее возглавляющий российскую делегацию вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, выразив протест в связи с нарушением регламента. По его словам, страны-участницы желают работать по правилам, принимали "политизированные односторонние решения".