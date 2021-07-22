США ввели санкции против министра обороны Кубы

Фото: Москва 24

Минфин США объявил о введении санкций против министра Вооруженных сил Кубы в связи с подавлением протестов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Также односторонние санкции Соединенных Штатов затрагивают перечень сотрудников бригады МВД Кубы, которые, по данным американской стороны, причастны к разгону протестных акций.

Как сообщалось, на Кубе прошла волна массовых протестов. По словам ряда экспертов, причиной недовольства людей стали ухудшение социальной ситуации, гуманитарный кризис и рост инфляции в стране.

По данным СМИ, во время прошедших протестов на острове погиб один человек. Он получил смертельное ранение в результате нападения на полицейских.