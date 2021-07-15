Мэр Майами призвал власти США нанести удар по Кубе

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Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес призвал власти США нанести удар по Кубе. Об этом градоначальник заявил в эфире Fox News.

Суарес посчитал, что бомбардировка Кубы позволит свергнуть правительство страны. Он также выразил мнение, что Вашингтону стоит изучить подобный способ давления на Гавану

"Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение к множеству других опций", – подчеркнул Суарес.

В своем интервью изданию Miami Herald мэр Майами рассказал, что ожидал звонка от президента США для обсуждения возможности военной интервенции на Кубу.

Ранее сообщалось, что в одном из центральных парков в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, который находится в 24 километрах от Гаваны, с намерением провести манифестацию собралась группа людей.

Президент Кубы отметил, что данные граждане способствуют распространению идей о том, что правительство республики якобы не справляется со сложной эпидемиологической ситуацией.

Позднее массовые протесты начали проходить по всей Кубе. Как сообщали эксперты, причиной недовольства людей стали ухудшение социальной ситуации, гуманитарный кризис и рост инфляции в стране.