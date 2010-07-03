В Совфеде пообещали ответить на возможные санкции Киева за "паспортизацию"

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Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Россия ответит на возможные санкции Украины за выдачу паспортов жителям Донбасса. Его слова приводит РИА Новости.

"Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР", – подчеркнул Морозов, добавив, что промежуточных решений процедура не предполагает. Парламентарий уточнил, что таким образом граждане Донбасса получают защиту и социальную поддержку, "которой они лишены в собственном государстве".

Говоря о возможных санкциях со стороны Киева, Морозов отметил, что "санкции – дело пустое" и ответ на них обязательно последует.

17 июля Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для украинцев из Донецкой и Луганской областей. Согласно новой редакции, получить российский паспорт могут все жители Донбасса, в том числе те, кто проживает в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.