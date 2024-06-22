Нарушенное при обстреле ВСУ электроснабжение восстановили в Энергодаре

Фото: телеграм-канал "Запорожская АЭС - Росатом"

Энергоснабжение Энергодара после обстрела подстанции "Радуга" со стороны Вооруженных сил Украины полностью восстановили. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем телеграм-канале.

По его словам, специалисты завершили ремонт на трансформаторе, который был поврежден после украинской атаки.

Вечером 21 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", в результате чего был поврежден трансформатор. Из-за этого основная часть города осталась без света и воды.

Представители ЗАЭС сообщили, что инфраструктурные объекты станции оказались обесточены в результате атаки по подстанции "Радуга". Однако, по их информации, меры по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме.

