МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за слов Сальдо об ответе на удар ВСУ по мосту

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Молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало российского диппредставителя Олега Васнецова после слов врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о вероятном ответе на атаку Чонгарского моста, следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

"Республика Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации в Херсоне, <...> в которой нашей стране прямо угрожали. Такие заявления совершенно неприемлемы", – говорится в сообщении ведомства.

МИД вызвал посла РФ с просьбой объяснить данную ситуацию.

22 июня ВСУ обстрелялимосты, расположенные на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар. Там было повреждено дорожное покрытие, пострадавших не выявили.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что сообщение с полуостровом продолжается. На ходе спецоперации атака никак не отразится, считает он.

Комментируя инцидент, Сальдо заявил о возможных "очень серьезных" ответных мерах. Он упомянул мосты в Одесской области и в молдавских Джурджулештах, которые, считает врио главы Херсонской области, были частью Украины, однако их якобы передали Молдове власти при бывшем украинском президенте Викторе Ющенко.

Разрушения на мосту через Чонгар после ракетного удара оказались незначительными