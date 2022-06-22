Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается – Госдеп

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Москва и Вашингтон ведут переговоры по вопросу вывоза российских дипломатов с территории США, заявил начальник пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений", – сказал он.

Ранее стало известно, что американские власти не выдали разрешение на прилет в Соединенные Штаты российского спецрейса, который должен был доставить в РФ сотрудников российских загранучреждений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит данный враждебный шаг без ответа.