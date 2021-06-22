Романенко: "Высокая оценка нашей деятельности президентом – стимул для дальнейшей работы"

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко принял участие во встрече Владимира Путина с депутатами Государственной думы седьмого созыва в Кремле.

"В своем выступлении, подводя итоги VII созыва, президент дал высокую оценку проделанной нами работы. Уверен, что для тех депутатов, кому избиратели вновь окажут доверие, сегодняшняя оценка Владимира Владимировича станет хорошим стимулом для дальнейшей работы. По крайней мере, для себя я это так расцениваю", – заявил Романенко.

Он подчеркнул, что за период созыва он стал автором и соавтором 25 принятых законов о государственной безопасности, регулировании деятельности авиации и воинской службы, а также социальной поддержке военнослужащих и других категорий граждан.

В составе партии "Единая Россия" депутат принял участие в разработке актов о продлении программы материнского капитала, об ипотечных каникулах, о дачной и гаражной амнистиях, а также о развитии телемедицины.

Ранее Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Решение было принято в ходе вебинара, на котором парламентарии обсуждали актуальные вопросы движения в городе.

Романенко отметил, что в первую очередь планирует решить проблему жителей ЖК "Гринада", которые недовольны отсутствием дорог внутри квартала и тем, что существует лишь один выезд – на улицу Новобутовскую. Также остро стоит вопрос прямого въезда на МКАД в Ясеневе.

