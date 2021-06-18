Романенко принял участие в открытии выставки, посвященной космонавту Алексею Губареву

Фото: Иван Степанов
Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко вместе с коллегами-космонавтами открыл выставку "Орбита жизни Алексея Губарева" в Московском музее космонавтики на ВДНХ.
Выставка посвящена этапам жизненного и профессионального пути летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Губарева. В 2021 году исполнилось 90 лет со дня его рождения.
"Я с радостью принял приглашение, потому что событие для меня знаковое. С семьей Алексея Александровича я знаком с детства, мы были соседями. Он был для меня одним из примеров самоотверженности и настойчивости в достижении цели. Его вклад в развитие пилотируемой космонавтики трудно переоценить: с его первого полета началось использование долговременной орбитальной станции "Салют–4", а во время второго полета была открыта уникальная программа "Интеркосмос", – отметил Романенко.
Выставка подготовлена при содействии дочери летчика-космонавта Ольги Губаревой. В экспозиции представлены личные вещи: парадный китель генерал-майора, тренировочный нагрузочный костюм "Пингвин", летная куртка и шлемофон, документы, бортовая инструкция, а также вещи из повседневной жизни космонавта, отражающие его увлечения: теннисная ракетка и фотоаппарат.
Красную ленту на торжественной церемонии открытия перерезали Роман Романенко и его коллеги-космонавты Александр Лавейкин, Валерий Токарев, Сергей Залетин. Выставка "Орбита жизни Алексея Губарева" продлится до декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что с 13 по 20 июня некоторые объекты ВДНХ будут работать с ограничениями. В течение недели не работают детские игровые и спортивные площадки, пункты проката, аттракцион "Поезд для туристических поездок", вейк-парк и лодочная станция. Также не удастся посетить "Городскую ферму", а экоцентры "Цветоводство" и "Пчеловодство" будут функционировать исключительно в онлайн-режиме.
Кафе и рестораны будут закрываться в 23:00. Фуд-корт продолжит работу только с обслуживанием навынос. Музейно-выставочные площадки будут работать с соблюдением существующих мер безопасности.
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