ВДНХ будет работать с ограничениями с 13 по 20 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 13 по 20 июня некоторые объекты ВДНХ будут работать с ограничениями. Информация об этом появилась на сайте выставочного комплекса.

"Территория Главной выставки страны в этот период останется открытой. Ограничения коснутся посещения отдельных объектов – детских и спортивных площадок, пунктов проката и заведений общественного питания", – говорится в сообщении.

В течение недели не будут работать детские игровые и спортивные площадки, пункты проката, аттракцион "Поезд для туристических поездок", вейк-парк и лодочная станция. Также не удастся посетить "Городскую ферму", а экоцентры "Цветоводство" и "Пчеловодство" будут функционировать исключительно в онлайн-режиме.

Кафе и рестораны будут закрываться в 23:00. Фудкорт продолжит работу только с обслуживанием на вынос.

Музейно-выставочные площадки будут работать с соблюдением существующих мер безопасности. Музей ВДНХ, интерактивный комплекс "Буран", центры "Космонавтика и авиация" и "Слово" будут работать по графику выходного дня. Концерты в Зеленом театре и представления в Театре сказок будут проводиться с рассадкой зрителей с соблюдением социальной дистанции. Мастерские Парка ремесел и читальни на территории ВДНХ будут принимать посетителей в обычном режиме.

Шоу на воде "Сон в летнюю ночь" в "Москвариуме" на ВДНХ продолжает работать с заполняемостью до 50% зала. Одновременно посетить экспозиции океанариума смогут 1,3 тысячи человек вместо 3,5 тысячи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в столице в целях приостановки роста заболеваемости и сохранения жизни горожан. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Кроме того, с 13 по 20 июня в Москве приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Также с 23:00 до 6:00 запрещается оказание услуг общественного питания, за исключением доставки и заказов на вынос.