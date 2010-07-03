Опубликовано видео пролета "российского Су-24" над испанским авианосцем

Фото: скриншот с видео телеканала Antena 3

Телеканал Antena 3 обнародовал кадры, на которых якобы российский бомбардировщик Су-24 пролетает вблизи испанского авианосца "Хуан Карлос I" в Балтийском море.

По данным телеканала, самолет обнаружили радары авианосца. Бомбардировщик пролетел на относительно низкой скорости и небольшой высоте.

Ответных мер не последовало, поскольку маневры самолета сочли неопасными.

С 9 по 21 июня в Балтийском море возле побережья Германии, Латвии, Литвы, Польши, Дании и Швеции проходят ежегодные учения ВМС стран НАТО BALTOPS (Baltic Operations).

В них участвуют 44 корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тысяч военнослужащих из 18 стран-членов и партнеров альянса.

Ранее в конгрессе США выступили с предложением выдавать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от России. Автором законопроекта стал представитель Демократической партии Элиот Энгель.