Рамапоса рассказал Трампу, зачем Зеленский посетил ЮАР

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Американский лидер Дональд Трамп и президент ЮАР Сирил Рамапоса во время беседы в Белом доме обсудили визит украинского коллеги Владимира Зеленского в Преторию 24 апреля. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Associated Press.

Немногим ранее Трамп иронично отреагировал на новость о визите президента Украины в Южную Африку.

"Я позвонил Зеленскому, и мне сказали, что он находится в ЮАР. И я сказал: "Какого черта он делает в ЮАР?" – сказал Трамп.

Как пояснил Рамапоса, украинский лидер получил в его стране важные уроки по установлению мира. В частности, ему поведали мудрость первого президента ЮАР Нельсона Манделы: "если ты хочешь мира в стране, сделай это без условий, сядь и обсуди".

До этого президент США отмечал, что Зеленский не самый легкий в общении человек, с ним зачастую "непросто иметь дело". Однако американский президент не смог ответить на вопрос, достаточно ли Украина прикладывает усилий для достижения договоренностей с Россией.

При этом Зеленский заявлял, что Украина может подписать с Россией меморандум об урегулировании конфликта. Одновременно с этим он фактически отказался обсуждать возможный нейтральный статус страны и отказ Украины от вступления в НАТО.