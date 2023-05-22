Кадыров заявил, что отпустил бороду на время проведения СВО

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Глава Чеченской Республики Разман Кадыров объяснил, что отпустил бороду на период специальной военной операции. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

Как уточнил Кадыров, журналисты не разобрали, что он ответил на комментарий Владимира Путина в ходе заседания совета по межнациональным отношениям в Пятигорске о том, что борода главы Чечни стала еще длиннее.

"Позже, уже на нашей отдельной личной встрече, Владимир Владимирович снова пошутил по поводу бороды и я объяснил нашему президенту, что отпустил я ее на период проведения спецоперации", – заявил Кадыров.

По слова главы Чечни, чеченские военнослужащие поступают так же, поскольку для них спецоперация на Украине – это "священный джихад против сатанистов". Кадыров добавил, что Киев покушается на религиозные ценности и институты здорового общества.

Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал диалог Владимира Путина и Рамзана Кадырова, в котором президент обратил внимание на длину бороды последнего. Тогда журналисты не услышали часть ответа главы Чечни, в котором он упоминает СВО. Впоследствии Путин снова пошутил, сказав, "у нас все на контроле".