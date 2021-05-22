Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Австрии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главы внешнеполитического ведомства Александера Шалленберга, о нежелании РФ вести диалог с Евросоюзом.

По ее словам, было множество политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС участвовали.

"Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями", – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Шалленберг заявил, что в настоящий момент отношения между РФ и ЕС напряжены. Он также добавил, что Россия не показывает заинтересованности в соответствующем диалоге.