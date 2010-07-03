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10:27

Захарова ответила на призыв "не терпеть" РФ в Совбезе ООН

политика

10:27

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Фото: mid.ru

Мария Захарова назвала "русофобом" и "провокатором" и. о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, которая призвала исключить РФ из Совбеза ООН.

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", – написала Захарова в Facebook.

Ранее на сайте министерства здравоохранения Украины появилось сообщение о выступлении Супрун на сессии Всемирной ассамблеи в Женеве. Глава ведомства призвала мировые международные организации отказаться от финансовой помощи России и исключить ее из Совбеза ООН. Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить антироссийские санкции.

Позднее словам Супрун оценил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, заявление украинского министра – некомпетентное мнение человека, не по ее профилю. Если Россия по каким-либо причинам перестанет быть членом ООН, то организация перестанет существовать.

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