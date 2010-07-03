В Совфеде оценили призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН, передает RT.
"Где Супрун – и где ООН. Некомпетентное мнение человека, не по ее профилю. Пока в Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности присутствует Россия, Организация Объединенных Наций работает. Если Россия по каким-то причинам вдруг перестанет быть членом ООН, то Организация Объединенных Наций уйдет в историю, в Лету", – заключил сенатор.
Ранее на сайте министерства здравоохранения Украины появилось сообщение о выступлении Супрун на сессии Всемирной ассамблеи в Женеве. Глава ведомства призвала мировые международные организации отказаться от финансовой помощи России и исключить ее из Совбеза ООН.
"ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права", – указала Супрун. Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить санкции против России.
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