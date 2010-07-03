В Совфеде оценили призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН, передает RT.

"Где Супрун – и где ООН. Некомпетентное мнение человека, не по ее профилю. Пока в Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности присутствует Россия, Организация Объединенных Наций работает. Если Россия по каким-то причинам вдруг перестанет быть членом ООН, то Организация Объединенных Наций уйдет в историю, в Лету", – заключил сенатор.

Ранее на сайте министерства здравоохранения Украины появилось сообщение о выступлении Супрун на сессии Всемирной ассамблеи в Женеве. Глава ведомства призвала мировые международные организации отказаться от финансовой помощи России и исключить ее из Совбеза ООН.

"ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права", – указала Супрун. Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить санкции против России.