Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Владимира Путина прибыл в Москву на переговоры с российским лидером. Об этом заявила пресс-служба азербайджанского главы государства.

В сообщении сказано, что Алиева встретили в аэропорту Внуково замминистр иностранных дел РФ Михаил Галузин и иные официальные лица.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что президенты сперва проведут переговоры, на которых обсудят двусторонние отношения и обменяются позициями по региональным проблемам. Затем их общение продолжится за рабочим завтраком, после чего главы государств встретятся с ветеранами – строителями Байкало-Амурской магистрали в честь 50-летия начала строительства магистрали.

При этом Песков подчеркнул, что Азербайджан является большим другом, соседом и партнером России.

"У нас очень много общих интересов, большой потенциал для сотрудничества и главное – богатые традиции наших двухсторонних отношений. Есть политическая воля с обеих сторон продолжать и развивать эти отношения", – заявил он.

Ранее Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана. Российский лидер сказал, что Москва и Баку должны продолжить укреплять работу по наращиванию сотрудничества. Также, уточнил Путин, в РФ придают большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном, что отвечает интересам народов двух стран.

