22 апреля, 13:56Политика
Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Фото: kremlin.ru
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Владимира Путина прибыл в Москву на переговоры с российским лидером. Об этом заявила пресс-служба азербайджанского главы государства.
В сообщении сказано, что Алиева встретили в аэропорту Внуково замминистр иностранных дел РФ Михаил Галузин и иные официальные лица.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что президенты сперва проведут переговоры, на которых обсудят двусторонние отношения и обменяются позициями по региональным проблемам. Затем их общение продолжится за рабочим завтраком, после чего главы государств встретятся с ветеранами – строителями Байкало-Амурской магистрали в честь 50-летия начала строительства магистрали.
При этом Песков подчеркнул, что Азербайджан является большим другом, соседом и партнером России.
"У нас очень много общих интересов, большой потенциал для сотрудничества и главное – богатые традиции наших двухсторонних отношений. Есть политическая воля с обеих сторон продолжать и развивать эти отношения", – заявил он.
Ранее Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана. Российский лидер сказал, что Москва и Баку должны продолжить укреплять работу по наращиванию сотрудничества. Также, уточнил Путин, в РФ придают большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном, что отвечает интересам народов двух стран.