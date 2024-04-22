"Известия": полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых

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Полную стоимость микрозаймов в России хотят ограничить 100% годовых – такой закон 22 апреля будет внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым. Об этом сообщает газета "Известия".

Депутаты в пояснительной записке к законопроекту отмечают, что за последний год был зафиксирован резкий рост уровня закредитованности населения. Так, по их данным, в сфере потребительского кредита, выданного микрофинансовыми организациями, отмечен резкий рост количества клиентов за 2023 год. Кроме того, повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения, что вынуждает должников обращаться за новыми займами для погашения предыдущих, считают депутаты.

По мнению Миронова, несмотря на то что с лета 2023 года действует закон, ограничивающий максимальную ставку по микрокредитам в размере 292% годовых, подобные проценты – "настоящий грабеж населения".

Эксперты предупреждают, что в случае принятия законопроекта, перестроится смогут лишь 30–50% от общего числа МФО. При максимальной ставке в 100% годовых, МФО станут в большинстве операционно убыточны, так как кредитные потери и безнадежно просроченные займы будут съедать всю маржу микрофинансовых организаций. По мнению экспертов, МФО придется поднимать требования к заемщикам, что приведет к уходу спроса на черный рынок.

Ранее стало известно, что россиянам списали долги на сумму 6,3 миллиарда рублей в рамках процедуры внесудебного банкротства. За время существования процедуры, то есть более чем три года, несостоятельными признали более 18 тысяч человек. Всего было запущено почти 30 тысяч процедур банкротства.

