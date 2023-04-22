Пушков заявил о провале попыток Запада принудить мир к санкциям против России

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Попытки Вашингтона принудить страны не-западного мира к санкциям против России провалились. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

По его словам, продолжающиеся усилия США не приносят успеха.

"Пока удалось угрозами принудить к этому Коста-Рику (единственную в Латинской Америке страну), а также Боснию-Герцеговину", – написал он.

Кроме того, отметил Пушков, лишь две мусульманские страны присоединились к санкциям против России – Албания и Бангладеш, и обе, как утверждает сенатор, сделали это в результате принуждения.

"Но в целом за пределами западного мира создание антироссийской санкционной коалиции провалилось", – резюмирует Пушков.

Ранее обозреватель Андреа Видбург в американском издании American Thinker написала, что российскую сторону поддерживает не только КНР, но и большинство государств Южного полушария. По ее мнению, исключением являются лишь Новая Зеландия и Австралия.