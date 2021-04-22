МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок в Чад

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Поездки в Чад пока совершать не стоит. Ограничения рекомендованы до полной нормализации обстановки в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД России рекомендует воздержаться от поездок в республику Чад, которые не вызваны крайней необходимостью, вплоть до полной нормализации обстановки в этой стране и обеспечения надежных гарантий безопасности", – отметила она.

Ранее стало известно, что президент и верховный главнокомандующий Чада Идрисс Деби Итно умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев.



Перед этим независимая национальная избирательная комиссия Чада объявила, что возглавляющий страну с 1990 года корпусный генерал Идрисс Деби Итно победил на состоявшихся в стране 11 апреля президентских выборах, переизбравшись на шестой срок. За него проголосовали 79,32% граждан.



Однако в результате трагедии парламент правительство были распущены. Согласно заявлениям военных, в ближайшее время будет сформирован новый кабмин.

