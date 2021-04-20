Переизбранный на шестой срок президент Чада скончался от боевых ранений – СМИ

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Президент и верховный главнокомандующий Чада Идрисс Деби Итно умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Военные источники сообщают, что президента не стало в минувшие выходные, когда Итно лично руководил операцией по уничтожению отрядов повстанцев к северу от столицы страны Нджамены.
Хорошо вооруженные отряды повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" вышли со своих баз в Ливии и вторглись в день выборов 11 апреля на территорию Чада в районе Зуарке. Правительственные войска встретили повстанческие колонны 17 апреля в 300 километрах к северу от Нджамены и разгромили их. Операцией руководил лично президент.
Ранее независимая национальная избирательная комиссия Чада объявила, что возглавляющий страну с 1990 года корпусный генерал Идрисс Деби Итно победил на состоявшихся в стране 11 апреля президентских выборах, переизбравшись на шестой срок. За него проголосовали 79,32% граждан.
После гибели предыдущего главы государства к управлению страной приступил временный военный совет во главе с Махаматом Какой – сыном президента.
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