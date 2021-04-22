Госдума переназначила Москалькову на должность уполномоченного по правам человека

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Госдума утвердила кандидатуру Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ на 5 лет. Решение было принято во время заседания нижней палаты парламента.
Она занимает эту должность с апреля 2016 года.
Ранее президент России Владимир Путин внес кандидатуру Москальковой на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Такое решение президент вынес по итогам их ежегодной встречи, на которой она представила доклад о своей деятельности за прошедший год.
Ее единственным конкурентом был первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, которого выдвинула фракция ЛДПР.
До этого Москалькова рассказала о рекордном числе обращений граждан в 2020 году.
За минувший год аппарат уполномоченного по правам человека получил свыше 44 тысяч обращений, что стало наибольшим показателем за последние пять лет.
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