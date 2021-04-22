Госдума приняла закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании

Фото: пресс-служба Госдумы/Агентство "Москва"
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании.
В документе уточняется, что, если референдум или голосование продолжается в течение нескольких дней подряд, агитационный период должен завершиться в 00:00 по местному времени первого дня голосования.
Еще одно нововведение касается подачи жалобы на решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. Срок, в который можно подать жалобу, сокращен с 10 до 5 дней.
Рассматривать жалобы теперь также будут быстрее – семь дней вместо десяти.
Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что день тишины в условиях современного развития технологий потерял свой первоначальный смысл. Она отметила, что сейчас обсуждение предстоящего голосования продолжается в интернете и соцсетях.
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