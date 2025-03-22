ТАСС: в Киеве произошли взрывы

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Взрывы прогремели в Киеве и нескольких городах на Украине вечером 21 марта. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что на левом берегу города работают системы противовоздушной обороны.

Взрывы также были слышны на окраине Днепропетровска, в Полтаве и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. На данный момент воздушная тревога действует в девяти областях страны.

Ранее войска РФ поразили несколько военных аэродромов ВСУ. Кроме того, удалось ликвидировать украинские цеха производства беспилотников и места их хранения.

Удары были нанесены по 151 объекту. Для этого российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, а также ударные беспилотники. Целью ударов также стали скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ, а также иностранных наемников.