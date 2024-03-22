Киев признал, что США просят прекратить удары по энергетической ифраструктуре РФ

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Власти Украины признали, что Соединенные Штаты Америки призывали их прекратить удары по энергетической инфраструктуре России. Об этом на киевском форуме безопасности сказала вице-премьер страны Ольга Стефанишина.

"Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее одно из западных СМИ заявило, что Вашингтон рекомендовал перестать атаковать энергетические объекты РФ, так как это может вызвать рост цен на нефть. Также Белый дом опасается ответных мер со стороны России, которая может нанести удары по нефтяным объектам Украины, которыми пользуются предприятия и компании Запада.

До этого Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности для РФ, а не пауза для перевооружения Украины.