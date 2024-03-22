В МИД прокомментировали фейки СМИ Британии о РИА Новости и Sputnik о "смерти" Карла

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Фейки в британских СМИ о том, что РИА Новости и Sputnik якобы растиражировали ложную информацию о смерти короля Карла III, являются обвинением неугодных властям Британии средств массовой информации, сообщили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что британские власти в нужный для себя момент вбрасывают заранее заготовленную версию событий, обвиняя неугодные СМИ в распространении фейков.

"Конкретный пример: британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейка о смерти Карла III, хотя публикации в названных ресурсах по этой теме имели кардинально противоположный характер", – цитирует МИД РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что в Сети начала распространяться информация о якобы смерти британского короля. РИА Новости направило запрос в пресс-службу Букингемского дворца, на что получила ответ, что слухи неверны. Именно это сообщение опубликовало российское информационное агентство.

"Получается, что российские СМИ обвинили как раз в том, что они предприняли попытку перепроверить широко распространившуюся сенсацию, то есть их обвинили за должный и присущий всем действительно профессиональным медиаплатформам факт-чекинг", – подчеркнули в министерстве.

Посольство Британии в РФ также подтвердило, что сообщения о смерти короля Великобритании Карла III являются фейком, но британские издания Daily Mail, Telegraph и Express назвали РИА Новости и Sputnik среди тех СМИ, которые якобы начали распространять ложную информацию о состоянии монарха. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" в ответ на обвинения призвали британские СМИ проверять факты перед публикацией.

Ранее король Великобритании Карл III провел первое мероприятие после слухов о его смерти. Утром 19 марта он встретился с ветеранами Корейской войны в честь 70-летия со дня подписания соглашения о перемирии, которое завершило конфликт между двумя странами.

Днем 18 марта в некоторых СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о якобы смерти монарха. При этом в британских изданиях такой информации не было. Спустя время стало известно, что это было фейковое заявление.

В прошлом месяце монарх подтвердил наличие у себя онкологического заболевания. Его обнаружили во время медицинских обследований по лечению увеличенной простаты. Карл III заявлял тогда, что уже приступил к лечению. Врачи рекомендовали монарху отложить публичные мероприятия, однако он настоял на продолжении исполнения своих обязанностей.

Новости мира: Букингемский дворец опроверг информацию о смерти Карла III