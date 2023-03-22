Япония выделит Украине безвозмездно 470 миллионов долларов на гуманитарные нужды

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В ходе визита в Киев премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал выделить Украине на безвозмездной основе 470 миллионов долларов на энергетику и другие гуманитарные нужды. Об этом сообщает РИА Новости.

"Япония, как может, будет оказывать поддержку без интервалов", – заявил Кисида.

Уточняется, что через фонд НАТО Япония передаст Украине 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.

О визите премьера Японии в Киев стало известно за несколько часов до его прибытия. Среди лидеров стран Группы семи Кисида оставался последним, кто еще не совершил подобной поездки.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин после визита в Москву проведет онлайн-переговоры с Зеленским. По данным газеты The Wall Street Journal, Китай стремится играть более активную роль в посредничестве ради окончания конфликта на Украине.

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