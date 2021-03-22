В ЕП предупредили Китай о последствиях санкций против Евросоюза

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Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что санкции, которые Китай ввел в отношении Евросоюза, не останутся без последствий. Об этом сообщает RT.

"Санкции Китая в отношении депутатов Европарламента, подкомитета по правам человека и органов ЕС неприемлемы и будут иметь последствия", – сказал Сассоли.

Он добавил, что ограничения против депутатов ЕП введены "за выражение своего мнения при исполнении своего демократического долга".

Ранее власти Китая ввели ответные санкции по отношению к индивидуальным лицам и организациям ЕС после их санкций за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Главы МИД ЕС заявили, что внесли четырех граждан Китая и одну организацию в санкционный список по причине нарушения прав человека после преследований в сторону "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Однако в МИД КНР отметили, что решение ЕС основано на лжи и искажении фактов и является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, а также нарушением международного права.

