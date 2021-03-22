Трамп рассказал, чего пожелал Байдену в письме

Фото: AP Photo/Gerald Herbert

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что пожелал удачи действующему американскому президенту Джо Байдену в своем письме. Об этом он признался в ходе подкаста The Truth with Lisa Boothe.

"Главным образом я пожелал ему удачи", – сказал Трамп.

Он отметил, что письмо было написано "от всего сердца", поскольку республиканец искренне желал преемнику успеха.

В январе 2021 года Байден рассказал, что получил от бывшего президента письмо, содержание которого осталось нераскрытым из-за желания нынешнего американского лидера сначала поговорить с Трампом, который отказался присутствовать на церемонии принесения присяги президента.

Ранее Трамп заявил о том, что он планирует принять участие в следующих президентских выборах США. Это стало его первым большим публичным выступлением после поражения на выборах.