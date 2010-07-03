Секретаря Гуайдо обвинили в терроризме

Арестованный 21 марта секретарь лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в терроризме, передает ТАСС, ссылаясь на главу МВД южноамериканской республики Нестора Ревероля.
По его словам, сотрудникам полиции удалось ликвидировать террористическую ячейку, которая планировала многочисленные покушения на политиков, военных и судей, а также хотела утроить саботаж на стратегических объектах.
Сообщается, что во время обыска в доме Марреро было обнаружено "боевое оружие" и большое количество иностранной валюты. США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.
В Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис. Он сопровождается инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. 23 января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.
Его поддержали США, Канада, Израиль, а также ряд государств Латинской Америки и Европы. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону президента страны заняли Куба, Турция, Россия, Сирия и Иран.
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