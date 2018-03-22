Эксперт прокомментировал задержание Надежды Савченко

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Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал задержание Надежды Савченко в здании Верховной рады Украины.

"Савченко является очень искренним политическим деятелем и поэтому – чуждым для украинской политики. Она на самом деле хочет делать дело так, как сама это понимает, и уже не раз продемонстрировала, что может быть достаточно конструктивной", – цитирует Коктыша RT.

По словам эксперта, на фоне Савченко остальной истеблишмент выглядит неубедительно. "Это был вопрос времени, когда и как от нее попытаются избавиться", – отметил Коктыш.

Савченко задержали после того, как украинский парламент лишил ее неприкосновенности, дав тем самым разрешение на привлечение депутата к уголовной ответственности. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко может быть причастна к подготовке теракта в здании парламента.

В ходе заседания Рады депутатам продемонстрировали аудио- и видеозаписи, на которых, по данным следствия, Савченко обсуждала подготовку терактов с военными.