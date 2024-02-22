Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за слов Байдена в адрес Путина

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Российское посольство направило Госдепу США ноту протеста из-за оскорбительных слов американского лидера Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Как только сегодня утром начал работу Госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента", – приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.

Дипломат отметил, что Вашингтон продолжает разрушать остатки наследия российско-американских отношений. Антонов сделал акцент на том, что риторика Байдена является непозволительной и говорит о бессилии и отсутствии здравого смысла в политике Соединенных Штатов.

По его мнению, американские власти пытаются спровоцировать Москву. Посол также подчеркнул, что подобная грубость не способствует укреплению безопасности в мире, которая сейчас крайне важна.

Антонов считает, что данную ситуацию нельзя будет урегулировать простыми извинениями. При этом он уверен, что сам Вашингтон не пойдет на такой шаг.

"Строго говоря, мы не рассчитываем на адекватную реакцию", – резюмировал диппредставитель.

Ранее президент США во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско допустил грубое высказывание в отношении Путина. Он назвал российского лидера "сумасшедшим сукиным сыном".

В свою очередь, президент РФ счел подобные высказывания хамскими. При этом глава государства предположил, что американский лидер оскорбил его в связи с заявлениями о "предпочтительном для России" будущем президенте США, которым является как раз Байден. Глава государства объяснил, что Байден не мог его просто поблагодарить.



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