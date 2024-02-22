В Париже обвинили РФ в агрессивном поведении в отношении французской армии

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню обвинил Россию в агрессивном поведении в отношении французских Вооруженных сил. Об этом он сообщил в эфире радиостанции RTL.

По его словам, были случаи попыток взять контроль со стороны русских. Кроме того, месяц назад российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как Франция осуществляла патруль в международной зоне.

Лекорню также рассказал, что несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены. По его мнению, это было сделано, чтобы запугать Париж.

"Россия вновь занимает особенно агрессивную позицию, Россия играет с рубежами в плане агрессивности", – заявил министр.

Помимо этого, глава Минобороны Франции сообщил об участившихся кибератаках якобы со стороны России.

Ранее генерал ВС Франции в отставке Жан-Бернар Пинатель заявил, что российская сторона проводит спецоперацию на Украине исключительно для защиты собственных исторических земель и не будет нападать на Европу. Он назвал чушью и дезинформацией со стороны Запада сообщения о том, что РФ после победы на Украине планирует вторжение в европейские страны.

По словам Пинателя, Россия начала СВО, чтобы защитить русскоязычное население Донбасса от агрессии украинских властей, которые подвергают мирных жителей этого региона ежедневным обстрелам с 2014 года.