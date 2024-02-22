Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Hannes P Albert

Президент США Джо Байден выразил свою поддержку кандидатуре премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО. Об этом со ссылкой на чиновника США сообщает газета Politico.

"Байден поддерживает... Рютте в том, чтобы он стал следующим генсеком НАТО", – указано в сообщении.

Согласно данным газеты, кандидатуру нидерландского премьера на пост генсека поддерживают две трети стран Альянса. Однако для назначения нового генерального секретаря необходимо единогласное решение.

Чиновники НАТО также отмечают, что премьер Эстонии Кая Каллас и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в списках потенциальных кандидатов не значатся, так как официально они не выдвигали свои кандидатуры.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако его мандат дважды был продлен из-за конфликта на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотела получить должность генсека НАТО, однако канцлер Германии Олаф Шольц якобы не допустил ее кандидатуру.

В Welt am Sonntag со ссылкой на источники сообщали, что одной из причин стало чрезмерно критичное отношение главы ЕК к российской стороне. Кроме того, канцлер ФРГ не планирует отдавать этот пост фон дер Ляйен, так как она является представителем Христианско-демократического союза.

