В США не меняли состояние ядерных сил страны после приостановки участия РФ в ДСНВ

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В Пентагоне заявили, что США никак не меняли состояние своих ядерных сил после решения РФ о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх.

"Никаких изменений в плане готовности, ничего не меняется с точки зрения обязательств, которые мы должны соблюдать",– приводит ее слова РИА Новости.

Она уточнила, что США сохраняют открытыми каналы связи с Россией и приветствуют диалог с Москвой.

Ранее американский лидер Джо Байден назвал решение российской стороны о приостановке участия в ДСНВ большой ошибкой.

О приостановке участия РФ в ДСНВ президент России Владимир Путин объявил в ходе озвучивания послания Федеральному собранию. Это соглашение РФ и США заключили 8 апреля 2010 года.

Глава государства заявил, что ядерные арсеналы есть не только у США, но и у других стран, таких как Франция и Великобритания. В связи с этим для возвращения в ДСНВ Россия должна понимать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

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