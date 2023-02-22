РФ отвергает обвинения Румынии в адрес центра культуры и науки в Бухаресте – Захарова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона отвергает обвинения Румынии в адрес Российского центра культуры и науки в Бухаресте. По ее словам, решение о приостановке его работы разочаровывает.

"Решение румынских властей о приостановке деятельности Российского центра науки и культуры в Бухаресте, мягко говоря, разочаровывает, хотя на фоне плотно охватившей Евросоюз антироссийской истерики назвать это неким сюрпризом нельзя", – передает ТАСС ее слова.

РФ категорически не согласна, что центр является инструментом пропаганды, резюмировала дипломат.

Ранее в МИД Румынии заявили диппредставителю РФ в Бухаресте о решении властей приостановить работу Российского центра культуры и науки.

По версии министерства, решение связано якобы с пропагандой и дезинформацией со стороны центра. Власти Румынии уверены, что учреждение осуществляет действия, которые искажают историческую правду для румынского общества. В связи с этим российская сторона якобы перестала укреплять культурные связи между странами, считают в Бухаресте.

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