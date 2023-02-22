Депутат Госдумы объяснил необходимость приостановки участия России в ДСНВ

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT оценил принятие законопроекта Владимира Путина о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

"Наша страна дает понять, что стратегическая стабильность – это не та тема, которой стоит жонглировать в отношении России как ядерной державы, выдвигая нам условия и ультиматумы в одностороннем порядке", – отметил он.

По словам парламентария, "обнаглевшие от безнаказанности за свои действия" США "слишком радужно и беспечно" смотрели на ситуацию, требуя допустить иностранных наблюдателей на ядерные объекты России.

"Однако у России есть свой взгляд на систему отношений по поддержанию мира между ядерными державами. Наша страна не будет давать Америке информацию о состоянии своих ядерных объектов", – резюмировал Белик.

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ. Он напомнил, что в начале февраля были обнародованы заявления Альянса с требованием выполнить условия ДСНВ. Президент назвал это театром абсурда.

Ранее Депутаты Госдумы в ходе собрания единогласно одобрили закон о приостановке участия России в ДСНВ. Теперь действие ДСНВ приостанавливается, а решение о его возобновлении будет принимать российский президент.

Комитет Госдумы поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

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