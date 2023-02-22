Подполковник армии США назвал визит Байдена в Киев постановочным

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Визит президента США Джо Байдена в Киев был похож на "большую постановку". Об этом заявил подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в эфире Fox News.

Во время визита Байдена 20 февраля, на территории Украины, в том числе и в Киеве, была без каких-либо причин объявлена воздушная тревога.

"Да, вы должны подумать, это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Таким образом, они знали, что никакой атаки не будет", – заявил Дэвис.

Подполковник также отметил, что никто даже не вздрогнул, когда началась воздушная тревога, так как почти все присутствующие знали, что это произойдет. Кроме того, Дэвис заявил, что визит Байдена не изменил ничего в вопросах поставок помощи Украине. По его словам, в Вашингтоне собираются дать Киеву "все, что там захотят".

Глава МИД России Сергей Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем. Он также отметил, что попытки спасения Западом нацистского режима на Украине являются бесперспективными.

США уведомили Россию о визите Джо Байдена в Киев – СМИ

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