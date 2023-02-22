Гендиректор МККК рассказал о недофинансировании гуманитарных организаций из-за Украины

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Гуманитарные доноры поддерживают Украину на высоком уровне, в то время как для других регионов, включая Африку, не хватает финансирования. Об этом заявил генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини.

"Думаю, я бы подчеркнул, что сегодня не хватает финансирования для подавляющего большинства гуманитарных структур, начиная с работающих в Африке. Я считаю, что такие страны, как Афганистан и Мьянма, сегодня относятся к тем, в отношении которых у МККК недостаточно финансирования", – приводит его слова РИА Новости.

Мардини назвал ироничным то, что весь мир сталкивается с недофинансированием, в то время как гуманитарная деятельность на Украине очень хорошо поддерживается донорами. Он заявил, что подобные проблемы испытывает подавляющее большинство гуманитарных организаций.

Гендиректор Красного Креста надеется, что данную тенденцию удастся переломить путем привлечения внимания к человеческим трагедиям, которые сошли с мировой повестки дня.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от землетрясения в Турции остались без датского госпиталя из-за Украины. Копенгаген передал свой передвижной госпиталь Украине и не смог поставить его в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

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