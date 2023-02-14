В РФ предложили передавать МЧС и МО конфискованные товары в качестве гуманитарной помощи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В РФ планируют передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары легкой промышленности, чтобы ведомства могли использовать их в качестве гуманитарной помощи. Соответствующую инициативу Госдума рассмотрит уже в апреле, сообщает газета "Известия".

Сейчас такая продукция подлежит уничтожению. По данным Минфина, решение поможет сэкономить время и деньги, которые нужны для организации экспертизы этих товаров.

Проект предполагает, что в РФ перестанут ликвидировать конфискованные товары легкой промышленности и начнут безвозмездно передавать их МЧС и Минобороны. К подобным товарам относятся одежда, обувь, пряжа, вата, различные ткани, постельное белье, одеяла, матрасы и другие вещи. В профильном думском комитете по госстроительству и законодательству рассказали, что до 14 марта на инициативу ожидается отзыв.

В пояснительной записке к проекту указано, что его следует принять в связи со сложившейся в России внешнеполитической и макроэкономической обстановкой.

В Минфине уточнили, что инициатива создана для исполнения перечня указаний президента РФ. До этого для безвозмездной передачи товаров от ФТС был необходим пакет документов, который подтверждает качество и безопасность продукции. Для этого требовалось много времени и средств для организации экспертизы. Инициатива согласована в том числе с Росимуществом.

Однако в этом вопросе все равно остаются сложности. По словам зампреда Общественного совета Роспотребнадзора Олега Павлова, не вся контрафактная продукция легкой промышленности может быть безопасна для здоровья.

Ранее сообщалось, что в центре столицы создали второй штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи для жителей новых регионов РФ. Он будет работать по будням с 10:00 до 17:00 с 7 февраля в здании Мосгордумы по адресу Страстной бульвар, дом 15/29.



Волонтеры Москвы передали 15 тонн гуманитарной помощи в Донецкую область

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!