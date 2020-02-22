МИД РФ ожидает, что ситуацию с коронавирусом возьмут под контроль к началу ОИ

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Россия ожидает, что ситуацию с распространением коронавируса возьмут под контроль до Олимпийских игр в Токио, которые начнутся в конце июля. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Естественно, и на международном, и на национальном уровне, в частности, в России, идет также очень серьезный мониторинг ситуации в связи со вспышкой эпидемии коронавируса", – сказал Вершинин ТАСС.

Он подчеркнул, что пока имеются предпосылки, что эпидемия идет на спад.

По словам Вершинина, МИД ориентируется на решения МОК и одновременно предпринимает максимальные усилия, чтобы обезопасить не только болельщиков, но и всех россиян.

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом. У пациента, выписанного из больницы в начале января, вновь обнаружили признаки заболевания. Мужчину и всю его семью поместили под карантин, а в их квартире провели спецобработку.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

C 20 февраля приостановлен въезд граждан КНР на территорию России.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, вылечились более 20,6 тысячи.

